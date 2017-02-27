«Милан» может летом предложить 27 миллионов фунтов за Фабрегаса
«Милан» может летом сделать «Челси» предложение о трансфере хавбека Франсеска Фабрегаса.
Итальянский клуб готов отдать за полузащитника сумму, эквивалентную 27 миллионам фунтов. Именно столько «Челси» заплатил за футболиста «Барселоне» в 2014 году.
Интерес к полузащитнику есть также у тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Но «Челси» вряд ли согласиться продать футболиста манкунианскому клубу.
Сам хавбек в настоящее время считает приоритетным вариантом тот, при котором он останется в лондонской команде.
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