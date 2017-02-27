«Милан» может летом предложить 27 миллионов фунтов за Фабрегаса

«Милан» может летом сделать предложение о трансфере хавбека Франсеска Фабрегаса.

Итальянский клуб готов отдать за полузащитника сумму, эквивалентную 27 миллионам фунтов. Именно столько «Челси» заплатил за футболиста «Барселоне» в 2014 году.

Интерес к полузащитнику есть также у тренера Жозе Моуринью. Но «Челси» вряд ли согласиться продать футболиста манкунианскому клубу.

Сам хавбек в настоящее время считает приоритетным вариантом тот, при котором он останется в лондонской команде.