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    Виктор Гончаренко: «Задачу бороться за первое место перед ЦСКА никто не снимал»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Зоран Тошич Бибрас Натхо Витиньо

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сбора в испанской Кампоаморе.

    – Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это всё победой. В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к «Зениту» в хорошем настроении.

    – Хочется спросить о футболистах, которые не сразу начали работу в общей группе. Как оцениваете их форму?

    – Это, в первую очередь, Натхо и Тошич – достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витиньо нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к «Зениту».

    – Насколько команда готова ко второй части сезона?

    – Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат – увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.

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