Виктор Гончаренко: «Задачу бороться за первое место перед ЦСКА никто не снимал»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сбора в испанской Кампоаморе.
– Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это всё победой. В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к «Зениту» в хорошем настроении.
– Хочется спросить о футболистах, которые не сразу начали работу в общей группе. Как оцениваете их форму?
– Это, в первую очередь, Натхо и Тошич – достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витиньо нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к «Зениту».
– Насколько команда готова ко второй части сезона?
– Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат – увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.