Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сбора в испанской Кампоаморе.

– Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это всё победой. В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к в хорошем настроении.

– Хочется спросить о футболистах, которые не сразу начали работу в общей группе. Как оцениваете их форму?

– Это, в первую очередь, Натхо и – достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к «Зениту».

– Насколько команда готова ко второй части сезона?

– Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат – увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.