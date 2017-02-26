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    Синиша Михайлович: «Игроки были инициаторами отставки Раньери? Теперь пусть играют без тренера»

    Теги Торино премьер-лига Англия Клаудио Раньери Синиша Михайлович Лестер

    Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал увольнение Клаудио Раньери из «Лестера».

    «К сожалению, и до Англии добрались плохие итальянские привычки. Никакой благодарности и признания.

    Я считаю Клаудио своим другом и отличным тренером. В Лестере должны поставить статую в его честь.

    Игроки были инициаторами отставки Раньери? Это просто невероятно, теперь пусть они играют без тренера, посмотрим, понравится ли им», – заявил Михайлович.

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