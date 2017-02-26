Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал увольнение Клаудио Раньери из .

«К сожалению, и до Англии добрались плохие итальянские привычки. Никакой благодарности и признания.

Я считаю Клаудио своим другом и отличным тренером. В Лестере должны поставить статую в его честь.

Игроки были инициаторами отставки Раньери? Это просто невероятно, теперь пусть они играют без тренера, посмотрим, понравится ли им», – заявил Михайлович.

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