Синиша Михайлович: «Игроки были инициаторами отставки Раньери? Теперь пусть играют без тренера»
Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал увольнение Клаудио Раньери из «Лестера».
«К сожалению, и до Англии добрались плохие итальянские привычки. Никакой благодарности и признания.
Я считаю Клаудио своим другом и отличным тренером. В Лестере должны поставить статую в его честь.
Игроки были инициаторами отставки Раньери? Это просто невероятно, теперь пусть они играют без тренера, посмотрим, понравится ли им», – заявил Михайлович.
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