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    У вратаря «Богемианс» Берковеца запал язык, форвард «Словацко» Коне оказал ему первую помощь

    Теги высшая лига Чехия Словацко происшествия видео Богемианс 1905 Франсис Коне Мартин Берковец Даниэл Крх

    В матче чемпионата Чехии нападающий «Словацко» Франсис Коне спас жизнь голкиперу «Богемианс 1905» Мартину Берковецу.

    После получаса игры, которая в итоге закончилась ничьей (0:0), Берковец столкнулся со своим же защитником Даниэлом Крхом. Оба футболиста остались лежать на газоне.

    Коне первым заметил, что у 28-летнего вратаря запал язык. 26-летний форвард оказал сопернику первую помощь.

    «Такое случилось со мной уже четыре раза – однажды в Таиланде, дважды в Африке. Я всегда проверяю, не запал ли язык у футболистов», – сказал после игры Коне.

    «Я благодарен Франсису Коне за экстренную помощь и спасение. Рад, что мне легче. Спасибо еще раз», – написал на своей странице в в фэйсбуке Берковец.

    Берковец провел ночь под наблюдением врачей. Ожидается, что футболист полностью восстановится.

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