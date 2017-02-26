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    «Лестер» опустился в зону вылета и лишился шансов защитить титул чемпиона АПЛ

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Лестер Суонси

    В 26-м туре АПЛ «Лестер» утратил теоретические шансы защитить титул чемпионов Англии.

    «Челси» победил «Суонси» (3:1) и набрал 63 очка. У «Лестера» на данный момент 21 очко. Даже если чемпионы выиграют все оставшиеся 13 матчей, а остальные команды проиграют, «Лестер» не сможет стать первым.

    Кроме того, после победы «Кристал Пэлас» над «Мидлсбро» (1:0) «Лестер» опустился в зону вылета, на 18-е место, и может уйти из нее в случае удачного исхода матча с «Ливерпулем».

    Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии-1936/37, а в следующем сезоне вылетел из высшего дивизиона.

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