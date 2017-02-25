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    Александр Кержаков: «Брат доказал, что достоин быть основным голкипером «Зенита»

    Теги Зенит Михаил Кержаков Премьер-лига Россия Александр Кержаков Мирча Луческу Оренбург

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об игре голкипера Михаила Кержакова, который на правах аренды перешел в «Оренбург».

    - Чего не хватает Мише Кержакову, чтобы стать первым вратарем в «Зените»?

    - Мое мнение: он заслуживал больше игровой практики в прошлом году.

    Тренер рассматривал Мишу как вратаря, который может подменить уставшего «первого номера». И брат со своей ролью отлично справился, доказав, что сам достоин быть основным голкипером.

    Но у всех тренеров разный взгляд на вратарскую позицию. Для меня брат – надежнейший человек и вратарь, – заявил Кержаков.

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