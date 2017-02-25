Нападающий Александр Кержаков поделился мнением об игре голкипера Михаила Кержакова, который на правах аренды перешел в .

- Чего не хватает Мише Кержакову, чтобы стать первым вратарем в «Зените»?

- Мое мнение: он заслуживал больше игровой практики в прошлом году.

Тренер рассматривал Мишу как вратаря, который может подменить уставшего «первого номера». И брат со своей ролью отлично справился, доказав, что сам достоин быть основным голкипером.

Но у всех тренеров разный взгляд на вратарскую позицию. Для меня брат – надежнейший человек и вратарь, – заявил Кержаков.