Сын Пеле сдался полиции и сядет в тюрьму почти на 13 лет за участие в наркотрафике
Адвокат сына бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле сообщил, что его клиент сдался полиции и готов отбыть тюремный срок.
Эдсон Шолби Насименто, известный как Эдиньо, в 2005 году был обвинен в отмывании денег и участии в обороте наркотиков. В 2014 году его приговорили к 33 годам заключения. С тех пор экс-голкипер «Сантоса» пытался оспорить наказание.
В четверг суд рассмотрел апелляцию 46-летнего бразильца и сократил срок до 12 лет и 10 месяцев. Эдиньо настаивает на своей невиновности и утверждает, что продолжит оспаривать приговор.
«Я очень разочарован. Меня обвинили в отмывании денег, чего я никогда не делал. Нет никаких доказательств, что я делал это.
Главный аргумент – моя дружба с другими обвиняемыми. Я никогда не отрицал этого факта, но сам не отмывал деньги», – сказал сын Пеле.
Сын Пеле приговорен к 33 годам тюрьмы за отмывание денег от торговли наркотиками
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