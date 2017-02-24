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    Двух футболистов вьетнамского «Лонгана» дисквалифицировали на 2 года за демонстративный пропуск голов

    Теги дисквалификации происшествия судьи видео высшая лига Вьетнам Лонган Хюинь Куанг Тхань Нгуен Минь Ньыт Нго Куанг Хюи Хошимин

    Федерация футбола Вьетнама вынесла длительные дисквалификации игрокам «Лонгана» по итогам матча чемпионата страны против «Хошимина» (2:5), состоявшегося 19 февраля.

    На 90-й минуте встречи при счете 2:2 главный арбитр назначил спорный пенальти в ворота «Лонгана».

    30-летний вратарь «Лонгана» Нгуен Минь Ньыт во время исполнения соперником удара с точки повернулся спиной, не пытаясь отбить пенальти.

    Затем в добавленное время «Лонган» в качестве протеста демонстративно пропустил еще пару мячей: футболисты команды расступались перед соперниками, а Минь Ньыт в моменте с первым выходом 1 на 1 кувыркнулся в сторону мяча, а во второй раз ушел из ворот.

    В итоге вратарь был дисквалифицирован на два года, как и капитан команды, 32-летний защитник Хюинь Куанг Тхань.

    Главный тренер «Лонгана» Нго Куанг Санг получил дисквалификацию на три года, а президент клуба после скандала ушел со своего поста.

    Таблица чемпионата Вьетнама

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