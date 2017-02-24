Путин поддержал создание национального музыкального инструмента болельщика России

Президент РФ Владимир Путин распорядился поддержать проект по созданию национального музыкального инструмента болельщика России.

Соответствующее распоряжение «О поддержке творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Один из грантов присужден художнику и мастеру по изготовлению русских музыкальных инструментов из подмосковного города Электросталь Рустаму Нугманову «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».

В документе не уточняется, что именно может представлять из себя этот музыкальный инструмент и какая конкретно сумма будет выделена мастеру на его разработку.