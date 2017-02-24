Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Путин поддержал создание национального музыкального инструмента болельщика России

    Теги болельщики Владимир Путин

    Президент РФ Владимир Путин распорядился поддержать проект по созданию национального музыкального инструмента болельщика России.

    Соответствующее распоряжение «О поддержке творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

    Один из грантов присужден художнику и мастеру по изготовлению русских музыкальных инструментов из подмосковного города Электросталь Рустаму Нугманову «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».

    В документе не уточняется, что именно может представлять из себя этот музыкальный инструмент и какая конкретно сумма будет выделена мастеру на его разработку.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться