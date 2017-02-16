Российские фанаты: «Для одних ЧМ-2018 будет праздником футбола, а для других – фестивалем насилия»
Сегодня вечером на телеканале BBC2 выйдет документальный фильм Russia’s Hooligan Army («Армия хулиганов России»), в котором российские фанаты рассказывают о погромах в Марселе во время Евро-2016 и обещают англичанам устроить особый прием на ЧМ-2018.
«В Марселе были специальные вооруженные силы, состоящие из фанатов, посланные Владимиром Путиным завоевать Европу.
Футбольное хулиганство дало мне принципы и смелость. появлянтся такое чувство, будто ты на вершине Эвереста и способен на все», – сообщил фанат Василий «Киллер».
«Англичане могут приехать, и мы все увидим. Кто-то очевидно попытается что-то предпринять. Гарантия 100%.
Существует особая тактика ведения уличных драк, которую мы тренировали, участвуя в городских боях. У англичан были трудности с этим», – заявил фанат Денис, руководивший во Франции группировкой Orel Butchers.
«Для одних ЧМ-2018 будет праздником футбола, а для других – фестивалем насилия», – пообещал анонимный фанат из Ростова.
Сотрудник «Локомотива», которого посадили во Франции
Ад в Марселе: англичане против русских
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