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    Данни: «Теперь наш приоритет – выиграть чемпионат»

    Теги Зенит Данни Премьер-лига Россия Андерлехт Лига Европы

    Капитан «Зенита» Данни высказался после победы над «Андерлехтом» (3:1) в ответном матче (первая игра – 0:2) и вылета из 1/16 финала Лиги Европы.

    – Команда играла хорошо, мы забили три мяча, делали все, что могли, но соперник отличился на последней минуте. Нас постигла неудача, но я все равно поздравляю команду, потому что ребята старались, и мы почти добились цели.

    Что ж, теперь надо начинать думать о чемпионате России. Сейчас это очень важно для нашей команды. Нужно выиграть чемпионат.

    — Вы вышли в стартовом составе. Насколько хорошо себя чувствовали на поле?

    — Чувствовал себя хорошо. Команда тоже. Я отыграл почти весь матч без трех минут. Хочу помогать команде. Мы не выиграли, но я благодарю фанатов за хорошую атмосферу на стадионе.

    — Что изменилось за неделю с прошлого матча, что «Зенит» смог отличиться трижды?

    — Ничего не изменилось. Мы просто играли лучше как команда, с лучшей ментальностью. Сейчас мы только начали. Первый матч был на выезде и после двухмесячных сборов. Затем мы вернулись домой, где наши семьи, друзья, поработали как следует эту неделю, но удача отвернулась от нас.

    — Будет теперь проще бороться за победу в чемпионате России, когда уже не нужно будет отвлекаться на матчи Лиги Европы?

    — Конечно. Сейчас это наш приоритет — выиграть чемпионат России, – сказал Данни.

    Опрос

    «Зенит» вылетел. Что теперь будет в чемпионате?

    9673 голосa 28
    • Станет чемпионом
      29%
    • Станет вторым
      43%
    • Не попадет в зону ЛЧ
      28%

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