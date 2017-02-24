Капитан Данни высказался после победы над «Андерлехтом» (3:1) в ответном матче (первая игра – 0:2) и вылета из 1/16 финала .

– Команда играла хорошо, мы забили три мяча, делали все, что могли, но соперник отличился на последней минуте. Нас постигла неудача, но я все равно поздравляю команду, потому что ребята старались, и мы почти добились цели.

Что ж, теперь надо начинать думать о чемпионате России. Сейчас это очень важно для нашей команды. Нужно выиграть чемпионат.

— Вы вышли в стартовом составе. Насколько хорошо себя чувствовали на поле?

— Чувствовал себя хорошо. Команда тоже. Я отыграл почти весь матч без трех минут. Хочу помогать команде. Мы не выиграли, но я благодарю фанатов за хорошую атмосферу на стадионе.

— Что изменилось за неделю с прошлого матча, что «Зенит» смог отличиться трижды?

— Ничего не изменилось. Мы просто играли лучше как команда, с лучшей ментальностью. Сейчас мы только начали. Первый матч был на выезде и после двухмесячных сборов. Затем мы вернулись домой, где наши семьи, друзья, поработали как следует эту неделю, но удача отвернулась от нас.

— Будет теперь проще бороться за победу в чемпионате России, когда уже не нужно будет отвлекаться на матчи Лиги Европы?

— Конечно. Сейчас это наш приоритет — выиграть чемпионат России, – сказал .