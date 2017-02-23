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    «Барселона», «Реал», «Ман Сити», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к Мбаппе

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид примера Испания Арсенал возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Несколько топ-клубов заинтересованы в покупке полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.

    В число этих команд входят «Барселона», «Реал» «Ман Сити», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

    При этом «Сити» и «Арсенал» пытались приобрести игрока еще прошлым летом, но тогда француз предпочел остаться в «Монако».

    Известно, что горожане минувшем летом предлагали за Мбаппе 40 млн фунтов стерлингов.

    Сейчас стоит ожидать, что французский клуб будет требовать за 18-летнего футболиста сумму отступных больше, чем от продажи Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед».

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