Жозе Моуринью: «Я не могу выйти против «Челси» в Кубке Англии с командой U-21, как это сделал «Сити» в прошлом сезоне»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал Футбольную ассоциацию, которая составила календарь матчей Кубка Англии.
Четвертьфинальная игра между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» была анонсирована до жеребьевки следующего раунда Лиги Европы, которая состоится завтра.
«Я действительно удивлен, что это произошло до жеребьевки в ЛЕ, потому что сейчас никто не знает, с кем мы сыграем, где будет проходить первый матч.
Представьте, что наша игра против «Челси» в понедельник, а затем нам надо ехать на ответную игру в Грецию, Россию или Турцию.
Я думаю, что составители календаря идут вразрез с интересами английских клубов и английского футбола, но никого это не волнует.
Но я не смогу выйти против «Челси» со вторым составом, я не смогу сыграть командой U-21, как это сделал «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Я не могу себе этого позволить, потому что мы «Манчестер Юнайтед».
И я не сделаю этого по отношению к Кубку Англии, потому что турнир сам по себе не виноват в подобных организационных решениях», — сказал Моуринью.
Игра 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится 13 марта. Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.
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