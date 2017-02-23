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    Жозе Моуринью: «Я не могу выйти против «Челси» в Кубке Англии с командой U-21, как это сделал «Сити» в прошлом сезоне»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Кубок Англии Лига Европы Футбольная ассоциация Англии календарь

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал Футбольную ассоциацию, которая составила календарь матчей Кубка Англии.

    Четвертьфинальная игра между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» была анонсирована до жеребьевки следующего раунда Лиги Европы, которая состоится завтра.

    «Я действительно удивлен, что это произошло до жеребьевки в ЛЕ, потому что сейчас никто не знает, с кем мы сыграем, где будет проходить первый матч.

    Представьте, что наша игра против «Челси» в понедельник, а затем нам надо ехать на ответную игру в Грецию, Россию или Турцию.

    Я думаю, что составители календаря идут вразрез с интересами английских клубов и английского футбола, но никого это не волнует.

    Но я не смогу выйти против «Челси» со вторым составом, я не смогу сыграть командой U-21, как это сделал «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Я не могу себе этого позволить, потому что мы «Манчестер Юнайтед».

    И я не сделаю этого по отношению к Кубку Англии, потому что турнир сам по себе не виноват в подобных организационных решениях», — сказал Моуринью.    

    Игра 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится 13 марта. Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.

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