Главный тренер Жозе Моуринью раскритиковал Футбольную ассоциацию, которая составила календарь матчей Кубка Англии.

Четвертьфинальная игра между и «Манчестер Юнайтед» была анонсирована до жеребьевки следующего раунда , которая состоится завтра.

«Я действительно удивлен, что это произошло до жеребьевки в ЛЕ, потому что сейчас никто не знает, с кем мы сыграем, где будет проходить первый матч.

Представьте, что наша игра против «Челси» в понедельник, а затем нам надо ехать на ответную игру в Грецию, Россию или Турцию.

Я думаю, что составители календаря идут вразрез с интересами английских клубов и английского футбола, но никого это не волнует.

Но я не смогу выйти против «Челси» со вторым составом, я не смогу сыграть командой U-21, как это сделал «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Я не могу себе этого позволить, потому что мы «Манчестер Юнайтед».

И я не сделаю этого по отношению к Кубку Англии, потому что турнир сам по себе не виноват в подобных организационных решениях», — сказал Моуринью.

Игра 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится 13 марта. Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.