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    Массимо Каррера: «Мне неважно, что говорят вокруг – все докажут наши громкие победы»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, с каким настроем команда подходит ко второй части сезона.

    «Думаю, от Аленичева я получил только игроков. Вложил в них свои идеи, свою страсть — и теперь пожинаю плоды. Сейчас команда играет так, как я того хотел.

    Мне неважно, что говорят вокруг – все докажут наши громкие победы. Главная цель – выиграть чемпионат, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум 90%, мы окажемся на втором месте. 80% — третье место.

    Но бороться мы будем до конца. Отдаю себе отчет в том, что сейчас по сути стартует новый чемпионат, и мы фактически начинаем с нуля. Думаю, команде хватит страсти, чтобы показать себя достойно», — сказал Каррера

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