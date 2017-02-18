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    Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Китай

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.

    Руководство манкунианцев может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба, так как заявочное окно китайской лиги еще не закрыто.

    В случае осуществления сделки Руни получит контракт с зарплатой 32 миллиона фунтов в год. Срок его действующего соглашения с «МЮ» рассчитан до лета 2018 года.

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