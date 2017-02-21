Мартин Шкртел: «Сейчас чемпионат Турции сильнее чемпионата России»
Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел высказал мнение, что чемпионат Турции сильнее российской премьер-лиги.
«В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна.
Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига – здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского», – сказал Шкртел.
32-летний футболист с 2004 по 2007 год выступал за «Зенит».
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