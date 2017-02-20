Прокуратура Швейцарии расследует дело о выплате ФИФА Беккенбауэру 1,7 млн евро

Власти Швейцарии заинтересовались обстоятельствами денежного перевода в размере 1,7 миллиона евро, осуществленного ФИФА на имя бывшего футболиста и тренера сборной Германии Франц Беккенбауэра.

Швейцарская прокуратура уже около полугода расследует дело о возможном отмывании и хищении денег во время ЧМ-2006, который курировал 71-летний немец. Теперь правоохранительные органы заинтересовались платежами, относящимися к в Южной Арфике.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на Bild, Федерация футбола Южной Африки в 2005 году испытывала финансовые затруднения, поэтому ФИФА взяла на себя обязательство выплатить 1,7 миллиона евро от имени ЮАР Беккенбауэру и двум его партнерам, консультировавшим южноафриканцев во время выборов страны-хозяйки .

Действующий на тот момент генсек ФИФА Урс Линси лично распорядился оказать данную финансовую помощь Федерации футбола Южной Африки, несмотря на то, что согласно уставу организации, ФИФА не может оплачивать расходы, связанные с выдвижением кандидатов.

Сообщается, что средства за сотрудничество с футбольными чиновниками ЮАР, предназначенные помощникам Беккенбауэра, были получены ими непосредственно, а деньги для самого экс-футболиста были переведены на счета в Гибралтаре.