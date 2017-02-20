«Кельн» отказался продать форварда Модеста в Китай за 40 млн евро
Нападающий «Кельна» Антони Модест мог перейти в один из китайских клубов.
Руководство немецкого клуба отклонило предложение о трансфере 28-летнего француза за 40 миллионов евро.
«Мы не будем рисковать спортивными успехами команды ради трансфера», – заявил спортивный директор «Кельна» Йорг Шмадтке.
«Кельн» занимает седьмое место в таблице, набрав 33 очка в 21 матче.
В 21 матче чемпионата Германии этого сезона Модест забил 17 голов и делит первое место в гонке бомбардиров с Пьером-Эмериком Обамеянгом из дортмундской «Боруссии».
Подробную статистику выступлений Модеста смотрите здесь.
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