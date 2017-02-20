Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Кельн» отказался продать форварда Модеста в Китай за 40 млн евро

    Теги бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Китай Кельн Антони Модест

    Нападающий «Кельна» Антони Модест мог перейти в один из китайских клубов.

    Руководство немецкого клуба отклонило предложение о трансфере 28-летнего француза за 40 миллионов евро.

    «Мы не будем рисковать спортивными успехами команды ради трансфера», – заявил спортивный директор «Кельна» Йорг Шмадтке.

    «Кельн» занимает седьмое место в таблице, набрав 33 очка в 21 матче.

    В 21 матче чемпионата Германии этого сезона Модест забил 17 голов и делит первое место в гонке бомбардиров с Пьером-Эмериком Обамеянгом из дортмундской «Боруссии».

    Подробную статистику выступлений Модеста смотрите здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться