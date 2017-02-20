«Кельн» отказался продать форварда Модеста в Китай за 40 млн евро

Нападающий Антони Модест мог перейти в один из китайских клубов.

Руководство немецкого клуба отклонило предложение о трансфере 28-летнего француза за 40 миллионов евро.

«Мы не будем рисковать спортивными успехами команды ради трансфера», – заявил спортивный директор Йорг Шмадтке.

«Кельн» занимает седьмое место в таблице, набрав 33 очка в 21 матче.

В 21 матче чемпионата Германии этого сезона Модест забил 17 голов и делит первое место в гонке бомбардиров с Пьером-Эмериком Обамеянгом из дортмундской «Боруссии».

Подробную статистику выступлений Модеста смотрите здесь.