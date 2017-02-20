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    Суд признал законным расторжение госконтракта с бывшим генподрядчиком «Крестовского»

    Теги бизнес Крестовский стадионы

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал законным решение о расторжении администрацией Петербурга госконтракта с бывшим генподрядчиком «Крестовского» «Инжтрансстрой».

    «Отказать АО «Инжтрансстрой» в удовлетворении иска. Признать государственный контракт расторгнутым», – огласила судья резолютивную часть определения.

    В июле 2016 года власти Санкт-Петербурга расторгли контракт с «Инжтрансстроем» и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 миллиарда рублей, который не смог объяснить генподрядчик.

    «Инжтрансстрой» подал встречный иск, в результате дела были объединены в одно.

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