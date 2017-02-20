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    Илья Кутепов: «Приснилось, что «Спартак» играет в 1/4 финала Лиги чемпионов. Из-за будильника так и не узнал, чем закончилось»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Илья Кутепов

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился воспоминаниями о самых значимых моментах за карьеру в московском клубе.

    «До сих пор нет ощущения, что я железно в основном составе. Но волнение уже прошло. Помню, как трясло перед дебютом в премьер-лиге. После первой же передачи дрожь ушла. Лучший матч – победа над ЦСКА, а самый тяжелый для моей души – против АЕК, даже вспоминать трудно.

    Недавно приснилось: «Спартак» в Лиге чемпионов, ответная игра четвертьфинала, на выезде. Нужно побеждать, стадион битком, кричат ужасно. Мы забиваем гол, радуемся – и тут вижу, что судья поднимает флажок. Внутри паника, на глазах слезы. На этом моменте зазвонил будильник. Так и не узнал, чем закончилось.

    Карреру мы еще не раскусили до конца, самое интересное впереди. Могу сказать, что жестче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то: четыре дня подряд по две тренировки.

    Лучший футбол, который смотрел за последний год – это матч Исландии с Англией. Понравились борьба и накал. Кому-то симпатична «Барселона» с ее «квадратами», а мне кажется, это скучновато. Хочется зрелища», – сказал Кутепов.

     

     

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