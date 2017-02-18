Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович отреагировал на фильм BBC «Армия хулиганов России».

«Такие всплески информационные для нас были ожидаемы, особенно со стороны наших английских друзей. Было понятно, что они это готовят. Во всех странах есть проблемы с футбольными болельщиками, но есть гораздо больше людей, которые приходят болеть и смотреть красивую игру.

С проблемными группами нужно работать, пресекать соответствующие действия, исключать появление на трибунах тех, кто уже был замечен в хулиганских незаконных выходках. Это уже предусмотрено законодательством. И обеспечивать безопасность остальных болельщиков. Эти проблемы присущи всем основным футбольным державам. Нужно пытаться действовать вместе, а не пытаться использовать это для создания трудностей при проведении спортивных соревнований», – сказал политик.

«Для одних это будет праздник футбола, для других – насилия». Русские хулиганы на британском ТВ