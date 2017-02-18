Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал слухи о возможном возвращении в каталонскую команду.

«Я никогда не вернусь в «Барселону» в качестве тренера. Этот период моей жизни уже закончился», – сказал Гвардиола.

Гвардиола возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. За это время команда под его руководством трижды выиграла примеру и Суперкубок Испании, дважды — Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.