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    Хосеп Гвардиола: «Я никогда не вернусь в «Барселону» тренером»

    Теги Манчестер Сити Барселона Лига чемпионов Хосеп Гвардиола

    Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал слухи о возможном возвращении в каталонскую команду.

    «Я никогда не вернусь в «Барселону» в качестве тренера. Этот период моей жизни уже закончился», – сказал Гвардиола.

    Гвардиола возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. За это время команда под его руководством трижды выиграла примеру и Суперкубок Испании, дважды — Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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