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    Перес может уйти с поста президента «Реала» по личным причинам

    Теги примера Испания Реал Флорентино Перес

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может покинуть свой пост, сообщает Mundo Deportivo.

    Сообщается, что по личным причинам Перес раздумывает о том, чтобы покинуть пост президента, который обязывает к активной медийной жизни и представлении клуба на различных уровнях.

    Перес хочет найти преемника, который сможет продолжить начатый им курс развития «Реала», и который сможет довести до конца работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».  

    Флорентино Перес – президент мадридского «Реала» с 2000 года. 

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