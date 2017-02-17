Перес может уйти с поста президента «Реала» по личным причинам

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может покинуть свой пост, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что по личным причинам Перес раздумывает о том, чтобы покинуть пост президента, который обязывает к активной медийной жизни и представлении клуба на различных уровнях.

Перес хочет найти преемника, который сможет продолжить начатый им курс развития «Реала», и который сможет довести до конца работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Флорентино Перес – президент мадридского «Реала» с 2000 года.