Перес может уйти с поста президента «Реала» по личным причинам
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может покинуть свой пост, сообщает Mundo Deportivo.
Сообщается, что по личным причинам Перес раздумывает о том, чтобы покинуть пост президента, который обязывает к активной медийной жизни и представлении клуба на различных уровнях.
Перес хочет найти преемника, который сможет продолжить начатый им курс развития «Реала», и который сможет довести до конца работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Флорентино Перес – президент мадридского «Реала» с 2000 года.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.