Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Посольство РФ: «Складывается ощущение, что главная цель фильма ВВС о фанатах – отбить охоту от поездки на ЧМ-2018»

    Теги болельщики ЧМ-2018

    На официальном сайте посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии опубликовано заявление в отношении документального фильма телеканала ВВС о российских футбольных фанатах.

    В четверг вечером в эфире общественного телевидения Великобритании (ВВС) вышел фильм о российских футбольных фанатах под названием «Армия хулиганов России».

    «Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи.

    Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки», — сказано в сообщении на сайте посольства.

    Российские фанаты: «Для одних ЧМ-2018 будет праздником футбола, а для других – фестивалем насилия»

    Владимир Маркин: «Фильм BBC о российских фанатах – очередной художественный вымысел с возможным использованием провокаторов и актеров»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться