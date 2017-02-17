На официальном сайте посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии опубликовано заявление в отношении документального фильма телеканала ВВС о российских футбольных фанатах.

В четверг вечером в эфире общественного телевидения Великобритании (ВВС) вышел фильм о российских футбольных фанатах под названием «Армия хулиганов России».

«Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи.

Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки», — сказано в сообщении на сайте посольства.

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