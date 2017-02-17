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    Игрок «Андерлехта» Десхахт: «Если забьем и в Петербурге – практически решим задачу выхода в следующий раунд»

    Теги Зенит Андерлехт Лига Европы Оливье Десхахт Фрэнк Ачимпонг

    Защитник «Андерлехта» Оливье Десхахт прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    – Очень важно, что мы не пропустили. Если забьем и в Петербурге, задача будет практически решена. В командном плане мы сыграли почти идеально, несмотря на большие изменения в составе. Сегодня на поле вышли те, у кого мало игровой практики, но команда не стала слабее.

    – Не показалось, что выход Ачимпонга (автор дубля – прим. Sports.ru) застал «Зенит» врасплох?

    – Показалось. Они не смогли закрыть его, – сказал Десхахт.

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