Защитник «Андерлехта» Оливье Десхахт прокомментировал победу над (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Очень важно, что мы не пропустили. Если забьем и в Петербурге, задача будет практически решена. В командном плане мы сыграли почти идеально, несмотря на большие изменения в составе. Сегодня на поле вышли те, у кого мало игровой практики, но команда не стала слабее.

– Не показалось, что выход (автор дубля – прим. Sports.ru) застал «Зенит» врасплох?

– Показалось. Они не смогли закрыть его, – сказал Десхахт.