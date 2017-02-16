Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился мнением после поражения от «Краснодара» (0:1) в первом матче 1/16 Лиги Европы.

– Меня не устраивает счет 0:1 перед ответным матчем. В первом тайме «Краснодар» играл лучше нас, у них были голевые моменты, они забили гол. Мы играли хуже, потому что не все футболисты вошли в игру.

Во втором тайме мы наладили свои действия, но нам не везло и не получилось реализовать те моменты, которые мы создавали. В целом, счетом не доволен, но добиться победы на чужом поле, тем более у «Краснодара», достаточно тяжело.



– Удивил ли вас чем-то «Краснодар»?

– Нет, не удивил. На самом деле, мы пристально за ними наблюдали, особенно в Испании на сборах. Мы знали, как они играют в чемпионате и в Лиге Европы, у них крепкая команда, прекрасный стадион, в частности, здесь был обыгран «Зенит».

Что касается нас, то нам нужно наладить качество игры наших футболистов перед ответным матчем, – сказал Адвокат.