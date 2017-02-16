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    Игорь Шалимов: «Фенербахче» – сильная команда. Я бы похвалил ребят, что они так провели игру»

    Теги Фенербахче Лига Европы Игорь Шалимов Краснодар

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 Лиги Европы.

    – Игра тяжелая, легкой и не ожидали, но удовлетворены игрой, особенно в первом тайме. Во втором тайме немного подсели, может, просто не так готовы, ведь это первый официальный матч. Задачу отбиваться не ставили, но нам очень важно было не пропустить и постараться забить, что мы могли сделать и не один раз.

    Но хорошо, что не пропустили. Понимаем, что нас ждет в Турции, но это будет через неделю, поэтому нам сейчас надо восстановиться и готовиться к следующей игре.
     
    – Готовясь к игре, переоценили соперника?

    – Я не скажу, что мы более сдержанно играли, действовали в атаке так, как позволял соперник. Моментов создали достаточно, но допускали технические ошибки.

    «Фенербахче» – команда сильная, потому я бы похвалил ребят, что так провели игру. Когда у нас были трудности во втором тайме, они сдержали соперника, не дали ему забить, – заявил Шалимов.

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