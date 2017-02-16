«Арсенал» не будет принимать решение по контракту с Венгером до конца сезона
«Арсенал» не будет принимать никаких решений до конца сезона относительно будущего главного тренера команды Арсена Венгера.
Нынешнее соглашение специалиста закончится летом, а сама позиция Венгера заключается в том, что его работа должны быть оценена в соответствии с результатами команды.
Вчера «канониры» крупно проиграли «Баварии» (1:5) в Лиге чемпионов и сейчас занимают 4-е место в чемпионате Англии.
Опрос
Надо ли Венгеру уходить из «Арсенала»?
45462 голосa 218
- Да66%
- Нет34%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.