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    «Арсенал» не будет принимать решение по контракту с Венгером до конца сезона

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    «Арсенал» не будет принимать никаких решений до конца сезона относительно будущего главного тренера команды Арсена Венгера.

    Нынешнее соглашение специалиста закончится летом, а сама позиция Венгера заключается в том, что его работа должны быть оценена в соответствии с результатами команды.

    Вчера «канониры» крупно проиграли «Баварии» (1:5) в Лиге чемпионов и сейчас занимают 4-е место в чемпионате Англии.

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    Надо ли Венгеру уходить из «Арсенала»?

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