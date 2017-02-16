поделился впечатлениями от назначения на пост главного редактора футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций .

«Я очень рад этому назначению. Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда наработала в сфере футбольных телетрансляций и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался.

Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является «Матч ТВ», – сказал Карпин.

«Матч», часть. 8 вещей, которые мы узнали за год работы главного спортивного канала