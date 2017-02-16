Валерий Карпин: «Постараюсь привнести на «Матч ТВ» новые стандарты работы с футбольной аналитикой»
Валерий Карпин поделился впечатлениями от назначения на пост главного редактора футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ».
«Я очень рад этому назначению. Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда «Матч ТВ» наработала в сфере футбольных телетрансляций и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался.
Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является «Матч ТВ», – сказал Карпин.
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