Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию сборщика мобильных приложений

Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

Сейчас мы хотим предложить присоединиться к нашей команде сборщика мобильных приложений.

Что Вас ждет:

– Общение с дизайнерами и разработчиками: консолидация компонентов и ресурсов для приложений.

– Сборка приложений.

– Выкладка приложений в сторы, включая заполнение сопроводительного описания.

– Контроль модерации и ключевых параметров пользовательской активности.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Наш идеальный кандидат:

– Отлично разбирается практически во всех основных видах спорта :)

– Имеет нездоровый интерес к мобильным приложениям.

– Обладает базовым знанием скриптовых языков программирования (например, bash).

– Хочет освоить среду сборки мобильных приложений.

Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru