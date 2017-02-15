Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию сборщика мобильных приложений
Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.
Сейчас мы хотим предложить присоединиться к нашей команде сборщика мобильных приложений.
Что Вас ждет:
– Общение с дизайнерами и разработчиками: консолидация компонентов и ресурсов для приложений.
– Сборка приложений.
– Выкладка приложений в сторы, включая заполнение сопроводительного описания.
– Контроль модерации и ключевых параметров пользовательской активности.
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Наш идеальный кандидат:
– Отлично разбирается практически во всех основных видах спорта :)
– Имеет нездоровый интерес к мобильным приложениям.
– Обладает базовым знанием скриптовых языков программирования (например, bash).
– Хочет освоить среду сборки мобильных приложений.
Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru
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