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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию сборщика мобильных приложений

    Теги Sports.ru мобильные приложения

    Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

    Сейчас мы хотим предложить присоединиться к нашей команде сборщика мобильных приложений.

    Что Вас ждет:

    – Общение с дизайнерами и разработчиками: консолидация компонентов и ресурсов для приложений.

    – Сборка приложений.

    – Выкладка приложений в сторы, включая заполнение сопроводительного описания.

    – Контроль модерации и ключевых параметров пользовательской активности.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Наш идеальный кандидат:

    – Отлично разбирается практически во всех основных видах спорта :)

    – Имеет нездоровый интерес к мобильным приложениям.

    – Обладает базовым знанием скриптовых языков программирования (например, bash).

    – Хочет освоить среду сборки мобильных приложений.

    Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru

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