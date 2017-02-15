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    Виталий Мутко: «Мы практически готовы к Кубку конфедераций, остались вопросы доводки стадионов»

    Теги Виталий Мутко Кубок конфедераций стадионы

    Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко оценил готовность стадионов к проведению Кубка конфедераций-2017.

    «Практически мы готовы к Кубку конфедераций, остались вопросы доводки стадионов, но у нас есть еще время. За месяц до старта турнира мы должны прекратить проводить все соревнования на стадионах, создать там временную структуру, обеспечить безопасность, эта работа уже началась.

    Тренировочные площадки готовы, гостиницы тоже. Сейчас одна задача, чтобы сборная подготовилась и порадовала наших болельщиков», — сказал Мутко.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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