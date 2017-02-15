Главный тренер Рашид Рахимов поделился мнением о премиальных в грозненском клубе.

— Самое модное выражение зимнего перерыва — «оптимизация бюджета». Как часто оно употребляется в «Тереке» на встречах руководства клуба и команды?

— Не слышал его, возможно, потому, что мы свою кассу давно оптимизировали. Последние три года никаких малопонятных расходов у клуба нет.

— Вопрос, тренирующий нервную систему, так как он часто повторяется и, наверное, уже надоел: какие они – премиальные ?

— Ответ короткий будет и исчерпывающий: они разные, но всегда заслуженные, так что не стоит всем за эту тему переживать особенно (улыбается), – сказал Рахимов.

Олег Иванов: «В «Тереке» никто не получает больше 1 миллиона евро в год и премиальные намного меньше 10 тысяч евро»