Рашид Рахимов: «Премиальные Кадырова разные, но всегда заслуженные»
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился мнением о премиальных в грозненском клубе.
— Самое модное выражение зимнего перерыва — «оптимизация бюджета». Как часто оно употребляется в «Тереке» на встречах руководства клуба и команды?
— Не слышал его, возможно, потому, что мы свою кассу давно оптимизировали. Последние три года никаких малопонятных расходов у клуба нет.
— Вопрос, тренирующий нервную систему, так как он часто повторяется и, наверное, уже надоел: какие они – премиальные Кадырова?
— Ответ короткий будет и исчерпывающий: они разные, но всегда заслуженные, так что не стоит всем за эту тему переживать особенно (улыбается), – сказал Рахимов.
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