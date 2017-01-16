Полузащитник Олег Иванов рассказал о ситуации с зарплатой и премиальными в грозненском клубе.

– Зарплаты в российском футболе перегреты?

– Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.

– В «Тереке» действительно никто не получает больше 1 млн евро в год?

– Это правда.

– Даже у вас меньше миллиона?

– Да.

– После поражения от «Спартака» «Тереку» действительно выплатили премиальные, как за победу?

– Да.

– Какая конкретно сумма?

– Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге.

– Меньше 10 тысяч евро?

– Намного. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс – по-моему, 30 или 40 рублей.

– В «Тереке» премиальные всегда одинаковые?

– Зависит от настроения президента. Когда понимает, что можно команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, – нет.

– Раньше Кадыров делал щедрые подарки. В последнее время это ушло?

– Осталось, но не скажу, что происходит постоянно. Из последнего вспоминается Toyota для Мбенга, когда он забил «Спартаку». Когда я только пришел, президент подарил по Mercedes Рыбусю и Черчесову.

– Просто так?

– За результаты.