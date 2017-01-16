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    Олег Иванов: «В «Тереке» никто не получает больше 1 миллиона евро в год и премиальные намного меньше 10 тысяч евро»

    Теги Олег Иванов Премьер-лига Россия Терек Рамзан Кадыров

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о ситуации с зарплатой и премиальными в грозненском клубе.

    – Зарплаты в российском футболе перегреты?

    – Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.

    – В «Тереке» действительно никто не получает больше 1 млн евро в год?

    – Это правда.

    – Даже у вас меньше миллиона?

    – Да.

    – После поражения от «Спартака» «Тереку» действительно выплатили премиальные, как за победу?

    – Да.

    – Какая конкретно сумма?

    – Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге.

    – Меньше 10 тысяч евро?

    – Намного. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс – по-моему, 30 или 40 рублей.

    – В «Тереке» премиальные всегда одинаковые?

    – Зависит от настроения президента. Когда понимает, что можно команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, – нет.

    – Раньше Кадыров делал щедрые подарки. В последнее время это ушло?

    – Осталось, но не скажу, что происходит постоянно. Из последнего вспоминается Toyota для Мбенга, когда он забил «Спартаку». Когда я только пришел, президент подарил по Mercedes Рыбусю и Черчесову.

    – Просто так?

    – За результаты.

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