«ПСЖ» стал 6-м клубом, забившим «Барселоне» 4 гола в Лиге чемпионов
«ПСЖ» громит «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0, второй тайм).
Парижская команда стала 6-й в истории турнира, кто сумел забить сине-гранатовым четыре гола после «Милана», киевского «Динамо», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».
Всего «Барселона» 6 раз пропускала 4 гола в Лиге чемпионов в 223 матчах, но ни разу не пропускала больше.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Барселона».
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