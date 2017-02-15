«ПСЖ» стал 6-м клубом, забившим «Барселоне» 4 гола в Лиге чемпионов

громит «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0, второй тайм).

Парижская команда стала 6-й в истории турнира, кто сумел забить сине-гранатовым четыре гола после , киевского «Динамо», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».

Всего 6 раз пропускала 4 гола в Лиге чемпионов в 223 матчах, но ни разу не пропускала больше.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – .