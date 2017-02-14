ФИФА разрешила Зозуле вернуться в «Днепр», но переходу мешает запрет на трансферы для украинского клуба

ФИФА разрешила нападающему «Бетиса» Роману Зозуле вернуться в .

Однако из-за запрета УЕФА днепровский клуб не имеет права регистрировать новых футболистов. Сообщается, что агенты Зозули пытаются решить вопрос с ФФУ.

«Бетис» же попробует получить разрешение на аренду форварда в один из чемпионатов, которые стартуют в 2017 году. Пока что на этот запрос ответ от не получен.