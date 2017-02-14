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    ФИФА разрешила Зозуле вернуться в «Днепр», но переходу мешает запрет на трансферы для украинского клуба

    Теги Премьер-лига Украина Днепр Бетис примера Испания возможные трансферы ФИФА болельщики Райо Вальекано Д2 Испания Роман Зозуля

    ФИФА разрешила нападающему «Бетиса» Роману Зозуле вернуться в «Днепр».

    Однако из-за запрета УЕФА днепровский клуб не имеет права регистрировать новых футболистов. Сообщается, что агенты Зозули пытаются решить вопрос с ФФУ.

    «Бетис» же попробует получить разрешение на аренду форварда в один из чемпионатов, которые стартуют в 2017 году. Пока что на этот запрос ответ от ФИФА не получен.

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