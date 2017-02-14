19-летний замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком-2»
Нападающий молодежной сборной Замбии Фэшн Сакала подписал контракт со «Спартаком-2».
По сообщению источника, Сакала уже прошел медицинское обследование и заключил контракт со «Спартаком» сроком на 3 года.
Ранее игрок находился на просмотре в московском клубе во время зимних сборов, за этот период он забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.
«Это невероятно, я вам говорю, что просто не могу в это поверить. Я верю, что Бог отвечает на наши молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели и буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы в Замбии мной гордились», — сказал Сакала.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.