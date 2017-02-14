Хосеп Гвардиола: «Отставание от «Челси» все еще очень большое»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче чемпионата Англии против «Борнмута» (2:0).
«Мы показали хорошую игру. Мне очень понравилось, как мы действовали, особенно в последние 10-15 минут. Было важно забить больше голов, потому что у нас были с эти проблемы.
Надеюсь, что у Жезуса не очень серьезная травма. Дождемся результатов завтрашнего обследования.
Отставание от «Челси» все еще очень большое. Мы просто готовимся к следующему матчу.
Агуэро играл хорошо. Он боролся и смог забить гол. Рад за него, он по-прежнему важен для нас», – сказал Гвардиола.
После 25 туров «Манчестер Сити» отстает от «Челси» на 8 очков.
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