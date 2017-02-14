Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о матче чемпионата Англии против (2:0).

«Мы показали хорошую игру. Мне очень понравилось, как мы действовали, особенно в последние 10-15 минут. Было важно забить больше голов, потому что у нас были с эти проблемы.

Надеюсь, что у не очень серьезная травма. Дождемся результатов завтрашнего обследования.

Отставание от «Челси» все еще очень большое. Мы просто готовимся к следующему матчу.

Агуэро играл хорошо. Он боролся и смог забить гол. Рад за него, он по-прежнему важен для нас», – сказал Гвардиола.

После 25 туров «Манчестер Сити» отстает от «Челси» на 8 очков.