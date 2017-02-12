Главный тренер Клаудио Раньери назвал причины поражения от (0:2).

«Сегодня я хотел увидеть начало нашего «нового сезона», но произошло то же самое. Это невероятно. Мы хорошо начали матч, но два их первых удара в створ обернулись голами. Очень сложно отыграться после такого. В это невозможно поверить.

У нас есть две проблемы: мы пропускаем и не забиваем. Нам с командой нужно вместе поговорить, чтобы найти решение проблем. Нельзя продолжать так дальше. Наша машина не сломана, но трудно играть, когда не показываешь свой максимальный уровень. Игроки были решительнее нас, это так.

Мы остаемся едиными, мы усердно трудимся на тренировках, но нам нужно всего лишь немного удачи, чтобы обрести уверенность в своих силах. Я остаюсь сильным, я уверен. Я верю во все. Нужно просто дождаться подходящего момента, чтобы развернуть ситуацию.

Все наши мысли о премьер-лиге. Кубок Англии и Лига чемпионов – это другое. Мы хотим сохранить место в АПЛ – это наша главная задача», – сказал Раньери.