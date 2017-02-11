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    Юрген Клопп: «Сыграли так, как и нужно было играть с «Тоттенхэмом», могли забивать и больше»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче с «Тоттенхэмом» (2:0).

    «Мы сыграли так, как и нужно было играть с «Тоттенхэмом». Нам нужно было отреагировать – и наша реакция была идеальной. Мы показали выдающуюся игру в нападении в первом тайме и в защите – во втором.

    Мы могли забивать больше. Некоторые наши игроки действовали потрясающим образом. Мы понимаем, что находимся в той ситуации, которую должны преодолеть совместными усилиями.

    Хендерсон, Вейналдум, Фирмино – все провели шикарный матч в физическом плане. Что касается Фирмино – мой бог, не думаю, что когда-либо видел лучшую игру нападающего, который не забил.

    Против нас было сложно защищаться в первом тайме, 4-5 наших игроков оказывались в одной зоне, как было и в начале сезона. У нас есть потенциал играть еще лучше. Следующий матч – против «Лестера», и нам нужно использовать время до матча для подготовки как небольшую предсезонку», – сказал Клопп.

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