«Ботафого» отказался продавать форварда Сассу в «Локомотив» за 1,5 млн евро

не сумел договориться о трансфере форварда «Ботафого» .

Бразильский клуб отклонил предложение железнодорожников в размере 1,5 миллиона евро.

При этом готов расстаться с 23-летним игроком, но планирует выручить на его продаже порядка 3 миллионов евро.

Сасса не попал в заявку команды на . Клуб не планирует задействовать его в ближайших матчах, чтобы избежать возможной травмы перед продажей.