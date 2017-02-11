«Ботафого» отказался продавать форварда Сассу в «Локомотив» за 1,5 млн евро
«Локомотив» не сумел договориться о трансфере форварда «Ботафого» Сассы Алвеса.
Бразильский клуб отклонил предложение железнодорожников в размере 1,5 миллиона евро.
При этом «Ботафого» готов расстаться с 23-летним игроком, но планирует выручить на его продаже порядка 3 миллионов евро.
Сасса не попал в заявку команды на Кубок Либертадорес. Клуб не планирует задействовать его в ближайших матчах, чтобы избежать возможной травмы перед продажей.
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