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    «Желтую стену» закроют на один матч, «Боруссию» Д оштрафовали на 100 тысяч евро

    Теги Боруссия Дортмунд Майнц-05 бундеслига Германия болельщики Хоффенхайм 1899 Федерация футбола Германии РБ Лейпциг

    Немецкий футбольный союз принял решение оштрафовать дортмундскую «Боруссию» за поведение болельщиков.

    Перед матчем с «РБ Лейпциг» (1:0) болельщики дортмундцев напали на болельщиков «Лейпцига», включая женщин и детей. Было возбуждено около 30 уголовных дел. Также ряд инцидентов происходил перед играми с «Майнцем» и «Хоффенхаймом».

    Фанаты «Боруссии» вывешивали на стадионе оскорбительные баннеры в адрес соперников, пользовались лазерными указками, бросали различные предметы в игроков команды соперника.

    DFB принял решение воспользоваться условной дисквалификацией «Зюдтрибуне» – южной трибуны «Вестфаленштадиона», где располагаются активные группы фанатов. Трибуна полностью закрыта на один матч бундеслиги, «Боруссия» оштрафована на 100 тысяч евро.

    Стоит отметить, что DFB принял решение о дисквалификации и штрафе, основываясь на поведении фанатов внутри стадиона, так как не несет ответственности за поведение вне спортсооружений.

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