«Желтую стену» закроют на один матч, «Боруссию» Д оштрафовали на 100 тысяч евро

Немецкий футбольный союз принял решение оштрафовать дортмундскую «Боруссию» за поведение болельщиков.

Перед матчем с «РБ Лейпциг» (1:0) болельщики дортмундцев напали на болельщиков «Лейпцига», включая женщин и детей. Было возбуждено около 30 уголовных дел. Также ряд инцидентов происходил перед играми с «Майнцем» и .

Фанаты «Боруссии» вывешивали на стадионе оскорбительные баннеры в адрес соперников, пользовались лазерными указками, бросали различные предметы в игроков команды соперника.

DFB принял решение воспользоваться условной дисквалификацией «Зюдтрибуне» – южной трибуны «Вестфаленштадиона», где располагаются активные группы фанатов. Трибуна полностью закрыта на один матч бундеслиги, оштрафована на 100 тысяч евро.

Стоит отметить, что DFB принял решение о дисквалификации и штрафе, основываясь на поведении фанатов внутри стадиона, так как не несет ответственности за поведение вне спортсооружений.