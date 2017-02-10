Клемент – лучший тренер января в АПЛ, Алли – лучший игрок
Английская премьер-лига назвала лучших игрока и тренера в январе.
Лучшим игроком назван полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. Он провел в январе 5 матчей, в которых забил 5 голов.
Лучшим тренером стал возглавивший в январе «Суонси» Пол Клемент. Валлийцы под его руководством выиграли 3 матча и проиграли два, поднявшись с последнего места в турнирной таблице.
Лучшим голом признан гол форварда «Вест Хэма» Энди Кэрролла в ворота «Кристал Пэлас».
Фото: официальный сайт АПЛ
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