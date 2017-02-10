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    Клемент – лучший тренер января в АПЛ, Алли – лучший игрок

    Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Тоттенхэм фото Энди Кэрролл Суонси Пол Клемент Деле Алли

    Английская премьер-лига назвала лучших игрока и тренера в январе.

    Лучшим игроком назван полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. Он провел в январе 5 матчей, в которых забил 5 голов.

    Лучшим тренером стал возглавивший в январе «Суонси» Пол Клемент. Валлийцы под его руководством выиграли 3 матча и проиграли два, поднявшись с последнего места в турнирной таблице.

    Лучшим голом признан гол форварда «Вест Хэма» Энди Кэрролла в ворота «Кристал Пэлас».

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    Фото: официальный сайт АПЛ

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