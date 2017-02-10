Клемент – лучший тренер января в АПЛ, Алли – лучший игрок

Английская премьер-лига назвала лучших игрока и тренера в январе.

Лучшим игроком назван полузащитник Деле Алли. Он провел в январе 5 матчей, в которых забил 5 голов.

Лучшим тренером стал возглавивший в январе Пол Клемент. Валлийцы под его руководством выиграли 3 матча и проиграли два, поднявшись с последнего места в турнирной таблице.

Лучшим голом признан гол форварда Энди Кэрролла в ворота «Кристал Пэлас».

Фото: официальный сайт АПЛ