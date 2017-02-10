«Реал» готов продлить контракт с Бензема и повысить ему зарплату

намерен летом заключить новое соглашение с форвардом , несмотря на то, что в этом сезоне его результативность снизилась.

Сообщается, что мадридцы готовы подписать с 29-летним французом контракт до 2021 или 2022 года с увеличением оклада.

В 2014 году «Реал» продлил соглашение с Бензема до июня 2019 года, повысив ему зарплату с 5 до 8 миллионов евро в год.

В 15 матчах текущего чемпионата Испании на счету нападающего 5 голов и 2 результативные передачи.