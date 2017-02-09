Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Испании проходил без допинг-тестов с марта 2016 года

    Теги примера Испания УЕФА ФИФА допинг WADA Д2 Испания Д3 Испания

    В испанском футболе произошел скандал, связанный с антидопинговыми мероприятиями.

    По информации издания El Confidencial, испанские футбольные лиги почти год не контролировались допинг-службами. После того, как в марте 2016 года было отстранено испанское агентство по допингу AEPSAD, антидопинговые проверки случались лишь изредка и не являлись юридически верными.

    Отстранение AEPSAD было связано с тем, что испанское законодательство не было вовремя адаптировано под требования WADA. Мадридская лаборатория, подчиняющаяся местному агентству, была внесена в черный список и не проводила никаких проверок допинг-проб, а ФИФА и УЕФА не несли ответственности за внутренние соревнования испанских клубов.

    Лишь 25 января испанское правительство приняло закон, который соответствует требованиям WADA. В ближайшие несколько дней лаборатория в Мадриде будет исключена из черного списка, а AEPSAD вновь сможет проводить допинг-тесты.

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться