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    Полпред президента в СЗФО: «Виновные в задержке строительства «Зенит-Арены» понесут ответственность»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия ЧМ-2018 Крестовский Кубок конфедераций Николай Цуканов политика

    Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов поделился мыслями о стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    «Зенит-Арена» – это, конечно, сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем – менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность.

    Если опустить строительные нюансы, сроки и стоимость, это колоссальной красоты объект, я там был не один раз, громадный. У города Санкт-Петербурга есть понимание, как они его будут содержать – они готовы будут его передать в концессию, то есть на бюджете города это никак не отразится.

    Если это состоится, будут довольны все. Горожане получат такой объект, хороший, эксплуатирующая организация будет самостоятельно выделять деньги на его содержание и проводить там мероприятия по их усмотрению, согласованно с городом, а город получит хорошую, наверное, одну из лучших в стране спортивных площадок», – сказал чиновник.

    Стадион должен принять матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

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