«Челси» хочет купить у «Ювентуса» Алекса Сандро
Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Челси».
Сообщается, что лондонцы намерены приобрести 26-летнего бразильца по окончании сезона.
В воскресенье главный тренер «Челси» Антонио Конте лично просматривал Сандро в матче серии А с «Интером» (1:0).
Защитник перешел в «Ювентус» из «Порту» в 2015 году за 26 миллионов евро, подписав с туринцами контракт до 2020 года. В настоящее время его трансферная стоимость составляет 45 миллионов.
В 20 матчах текущего чемпионата Италии на счету Сандро один гол и 5 результативных передач.
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