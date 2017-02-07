«Челси» хочет купить у «Ювентуса» Алекса Сандро

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов .

Сообщается, что лондонцы намерены приобрести 26-летнего бразильца по окончании сезона.

В воскресенье главный тренер «Челси» Антонио Конте лично просматривал Сандро в матче серии А с «Интером» (1:0).

Защитник перешел в из «Порту» в 2015 году за 26 миллионов евро, подписав с туринцами контракт до 2020 года. В настоящее время его трансферная стоимость составляет 45 миллионов.

В 20 матчах текущего чемпионата Италии на счету Сандро один гол и 5 результативных передач.