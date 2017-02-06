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    Судья Александр Егоров похудел на 15 кг

    Теги Премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Александр Егоров Рашид Абусуев

    Арбитры российской премьер-лиги в Турции проведут сбор с 7 по 21 февраля.

    Сбор пропустят Алексей Николаев (вирусное заболевание) и Рашид Абусуев (травма).

    За время зимнего перерыва 44-летний арбитр из Саранска Александр Егоров похудел на 15 килограммов.

    Напомним, летом 2016 года главный редактор Sports.ru Юрий Дудь включил вопрос «Когда похудеет арбитр Егоров?» в список главных интриг нового сезона.

    Почему некоторым российским арбитрам трудно уследить за игрой

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