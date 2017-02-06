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    Мануэл Фернандеш: «Черевченко ничего не решал в «Локомотиве», просто подчинялся Смородской»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Мануэл Фернандеш Кирилл Котов Игорь Черевченко Ольга Смородская

    Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о своем конфликте с бывшим тренером московского клуба Игорем Черевченко.

    – «Скамейка» «Локо» тогда вопрос не ссор, а адаптации?

    – Опять же, не думаю. В первый год я забил 7 голов, стал лучшим бомбардиром команды, мы выиграли Кубок России – при чем тут какая-то адаптация? Ваш футболист сразу забивает голы, становится одним из лидеров, но во втором сезоне не получает шанса. Почему?

    – Это у вас надо спросить.

    – Нет, лучше узнайте у Ольги Смородской, Кирилла Котова и Игоря Черевченко. Хотя последнего можете не спрашивать, он вообще ничего не решал. Даже объяснить не мог, почему не играю. Нет, ну ты подойди и скажи: «Мануэл, это ты делаешь неправильно, прибавляй» или «Мне не нравится твоя физическая форма». Да что угодно сделай, чтобы игрок что-то понял. Ольга и Кирилл тоже молчали, не хотели разговаривать. У меня нет даже идеи, почему.

    – Вы говорите, что Черевченко ничего не решал.

    – Это, наверное, тип характера. У человека должна быть гордость, свое мнение, но он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. Я не удивился, что он сам ушел из команды, когда узнал о ее увольнении. С ним, повторю, было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды, – сказал Фернандеш.

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