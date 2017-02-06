Товарищеские матчи. «Ростов» играет с «Тромсе», ЦСКА против «Эсбьерга» и другие матчи
Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Товарищеские матчи
Ростов Россия – Тромсе Норвегия – 0:0 (первый тайм)
«Ростов»: Джанаев, Калачев, Мевля, Гранат, Терентьев, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Терек Россия – Славия София Болгария – 17.00
Краснодар Россия – Сувон Блювингс Южная Корея – 17.00
ЦСКА Россия – Эсбьерг Дания – 17.30
Локомотив Россия – Сендерйюске Дания – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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