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    Товарищеские матчи. «Ростов» играет с «Тромсе», ЦСКА против «Эсбьерга» и другие матчи

    Теги ЦСКА Локомотив Ростов Премьер-лига Россия Славия София Тромсе Эсбьерг товарищеские матчи (клубы) Терек Краснодар Сендерйюске Сувон Самсунг Блювингс

    Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

    Товарищеские матчи

    Ростов Россия – Тромсе Норвегия – 0:0 (первый тайм)

    «Ростов»: Джанаев, Калачев, Мевля, Гранат, Терентьев, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Терек Россия – Славия София Болгария – 17.00

    Краснодар Россия – Сувон Блювингс Южная Корея – 17.00

    ЦСКА Россия – Эсбьерг Дания – 17.30

    Локомотив Россия – Сендерйюске Дания – 18.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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