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    Джефферсон Фарфан: «Болельщики «Локомотива» увидят мое желание и забудут об уходе Самедова»

    Теги Локомотив Александр Самедов Джефферсон Фарфан Премьер-лига Россия

    Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что постарается заменить ушедшего в «Спартак» полузащитника Александра Самедова.

    «Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрока сборной, который перешел в «Спартак».

    Верю, что болельщики увидят мое желание и забудут о том, кто ушел из клуба. Трансферы – всего лишь часть футбола.

    Критики «Локомотива» говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть свое мнение, но сейчас оно поверхностное», – сказал Фарфан.

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